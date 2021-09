Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde Rencontre avec Raphaël Glucksmann Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rencontre avec Raphaël Glucksmann Station Ausone, 15 octobre 2021, Bordeaux. Rencontre avec Raphaël Glucksmann

Station Ausone, le vendredi 15 octobre à 18:00

>>>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/KEf0SBu](https://cutt.ly/KEf0SBu) >>>> Rendez-vous à la Station Ausone. Un constat sur les agissements politiques, les catastrophes climatiques, l’extinction de la biodiversité, la globalisation financière, les inégalités, les discriminations, le déclin de la démocratie, entre autres. L’essayiste exhorte la jeunesse à relever les défis que la société impose. Selon lui, les jeunes doivent s’engager en politique et lutter contre le fatalisme actuel. ©Electre 2021 >>>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat. Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Venez rencontrer Raphaël Glucksmann à l’occasion de la sortie de son livre “Lettre à la génération qui va tout changer” aux éditions Allary. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2021-10-15T18:00:00 2021-10-15T19:30:00

