Rencontre avec Rachid Benzine Lannion, 23 février 2022, Lannion.

Rencontre avec Rachid Benzine Librairie Gwarlan 15 Rue des chapeliers Lannion

2022-02-23 – 2022-02-23 Librairie Gwarlan 15 Rue des chapeliers

Lannion Côtes d’Armor Lannion

A l’occasion de la parution de son livre Voyage au bout de l’enfance aux éditions du Seuil.

Après le succès d’Ainsi parlait ma mère, voici un roman court d’une densité rare sur l’arrachement à l’enfance. Celui des enfants prisonniers dans les camps en Syrie. Un livre bouleversant et courageux.

Rachid Benzine islamologue, politologue et enseignant franco-marocain est l’auteur de nombreux essais dont un dialogue avec Delphine Horvilleur, Des mille et une façons d’être juif ou musulman, Seuil et Le coran expliqué à aux jeunes, éditions du Seuil .

+33 2 96 37 40 53

A l’occasion de la parution de son livre Voyage au bout de l’enfance aux éditions du Seuil.

Après le succès d’Ainsi parlait ma mère, voici un roman court d’une densité rare sur l’arrachement à l’enfance. Celui des enfants prisonniers dans les camps en Syrie. Un livre bouleversant et courageux.

Rachid Benzine islamologue, politologue et enseignant franco-marocain est l’auteur de nombreux essais dont un dialogue avec Delphine Horvilleur, Des mille et une façons d’être juif ou musulman, Seuil et Le coran expliqué à aux jeunes, éditions du Seuil .

Librairie Gwarlan 15 Rue des chapeliers Lannion

dernière mise à jour : 2022-02-05 par