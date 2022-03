Rencontre avec Rachid Benzine Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Rencontre avec Rachid Benzine Chamonix-Mont-Blanc, 10 mars 2022, Chamonix-Mont-Blanc. Rencontre avec Rachid Benzine Bibliothèque – Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc

2022-03-10 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-10 Bibliothèque – Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Venez rencontrer Rachid Benzine et son dernier livre “Voyage au bout de l’enfance” mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr +33 4 50 53 34 82 http://www.mediatheques-valleedechamonix.fr/ Bibliothèque – Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Bibliothèque - Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Bibliothèque - Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

Rencontre avec Rachid Benzine Chamonix-Mont-Blanc 2022-03-10 was last modified: by Rencontre avec Rachid Benzine Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 10 mars 2022 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie