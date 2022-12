Rencontre avec Pierre Tevanian coauteur de l’essai « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde : pour en finir avec une sentence de mort » Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontre avec Pierre Tevanian coauteur de l’essai « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde : pour en finir avec une sentence de mort » Bibliothèque Aimé Césaire, 3 février 2023, Paris. Le vendredi 03 février 2023

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Rencontre avec le coauteur du livre « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde : pour en finir avec une sentence de mort » Proférés pour clore toute discussion, ces dix mots, « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde », semblent constituer l’horizon indépassable de tout débat sur les migrations, tombant comme un couperet pour justifier le refus ou la restriction. Dans cet essai incisif, il s’agit de décrypter et déconstruire tous les poncifs qui s’y logent et de revaloriser l’hospitalité. Pierre Tevanian est essayiste, professeur agrégé de philosophie, auteur de La mécanique raciste (Ed. La Découverte, 2017) et Politiques de la mémoire (Ed. Amsterdam, 2021) En partenariat avec la librairie Le livre écarlate. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde : pour en finir avec une sentence de mort / Pierre Tevanian et Jean-Pierre Stevens. Editions Anamosa, 2022 Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Noémie Emmanuel Pierre Tevanian

