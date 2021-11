Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde Rencontre avec Pierre Singaravélou Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Rencontre avec Pierre Singaravélou Station Ausone, 18 novembre 2021, Bordeaux. Rencontre avec Pierre Singaravélou

Station Ausone, le jeudi 18 novembre à 19:00

En partenariat avec le Musée d’Aquitaine. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/zR1h5UD](https://cutt.ly/zR1h5UD) >>> Rendez-vous à la Station Ausone. “Constitué de 80 notices classées par ordre chronologique, du XIXe au début du XXe siècle, l’ouvrage donne à voir les collections du Musée d’Orsay sous l’angle des révolutions politiques, économiques, sociales, médiatiques et artistiques de l’époque. Les oeuvres présentées (peinture, mobilier, sculpture, photographie, entre autres) sont assorties d’un commentaire historique et d’une bibliographie.” ©Electre 2021 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat)

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Venez rencontrer Pierre Singaravélou à l’occasion de la sortie de son livre “Les Mondes d’Orsay” aux éditions du Seuil. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2021-11-18T19:00:00 2021-11-18T20:30:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T19:00:00 2021-11-18T20:30:00