Rencontre avec Pierre Salles Arzacq-Arraziguet, 29 octobre 2022, Arzacq-Arraziguet.

Rencontre avec Pierre Salles

1 chemin de la bibliothèque Bibliothèque d’Arzacq Arzacq-Arraziguet Pyrnes-Atlantiques Bibliothèque d’Arzacq 1 chemin de la bibliothèque

2022-10-29 – 2022-10-29

Bibliothèque d’Arzacq 1 chemin de la bibliothèque

Arzacq-Arraziguet

Pyrnes-Atlantiques

Arzacq-Arraziguet

EUR 0 0 Venez rencontrer Pierre Salles autour de son livre « Le livre des hommes d’Oc » publié aux éditions MonHélios. Il a été professeur de français et d’occitan et chroniqueur à France Bleu Béarn. Dans ce livre il a immortalisé les inoubliables moments vécus pendant plus de quarante ans avec ses compagnons du célèbre groupe de chanteurs Los Pagalhos. Il nous raconte de truculentes anecdotes, où la philosophie des hommes du Sud déploie toute son inventivité festive…

Un livre où règne la bonne humeur à chaque page !

Autour de viennoiseries et de boissons chaudes, venez passer un bon moment en compagnie de cet auteur.

+33 5 59 04 43 63

France Bleu Béarn

Bibliothèque d’Arzacq 1 chemin de la bibliothèque Arzacq-Arraziguet

