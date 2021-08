Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde Rencontre avec Pierre Rosanvallon Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Station Ausone, le jeudi 23 septembre à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone ou en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://cutt.ly/SWoG3yy](https://cutt.ly/SWoG3yy) >>> Retrouvez le livre : [[https://cutt.ly/emOHbDD](https://cutt.ly/emOHbDD)](https://cutt.ly/emOHbDD) “Des outils pour comprendre le sens des principaux mouvements sociaux récents : manifestations sur les retraites, gilets jaunes ou encore phénomène MeToo. Afin de décrypter les ressorts de la société française, l’auteur s’appuie sur la perception que les Français se font de leur situation personnelle et dégage quatre types d’épreuves : l’injustice, le mépris, la discrimination et l’incertitude.” ©Electre 2021 Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Entrée libre

Venez rencontrer Pierre Rosanvallon autour de son ouvrage “Les épreuves de la vie : comprendre autrement les Français” paru aux éditions du Seuil. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T18:00:00 2021-09-23T19:30:00

