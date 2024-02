RENCONTRE AVEC PIERRE PELOT Librairie Le Neuf Saint-Dié-des-Vosges, samedi 2 mars 2024.

Pierre Pelot nous fait l’amitié de sa présence à la librairie pour une rencontre inédite autour de son œuvre, avec la participation active de lectrices et lecteurs à qui nous donnerons la parole.

Pierre Pelot est né à Saint-Maurice-sur-Moselle dans les Vosges, là où il vit toujours aux côtés d’Irma son épouse bienveillante. Depuis son premier roman paru en 1965, il s’illustre dans des genres aussi divers que le polar, la science-fiction, la BD, la littérature jeunesse ou encore, plus récemment le western Loin, en amont du ciel (Gallimard) et un florilège de textes gourmands et poétiques Madame grise s’est levée au milieu de la nuit (Presses de la cité). Il a notamment publié l’été en pente douce adapté au cinéma, C’est ainsi que les hommes vivent (Prix Erckmann Chatrian 2003), Méchamment dimanche , Maria L’ombre des voyageuses (Prix Amerigo Vespucci) difficile de faire un recensement précis de ses écrits (plus de 170 romans publiés). Entre deux romans, il s’adonne à la peinture et à de longues promenades dans la forêt vosgienne.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:30:00

fin : 2024-03-02 16:00:00

Librairie Le Neuf 5 Quai du Maréchal Leclerc

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

