Pierre Lemaître, prix Goncourt 2013 pour _Au revoir là-haut_, signe cette année avec _Le Grand Monde_ (Calmann-Levy), le début d’une nouvelle trilogie qui se déroule à l’époque des Trente Glorieuses. Ses romans ont été récompensés par de nombreux prix littéraires nationaux et internationaux. _En partenariat avec la Librairie Un Pavé Dans la Marge._ _Sur inscription / Tout public_ Pierre Lemaître, prix Goncourt 2013 pour “Au revoir là-haut”, sera présent à la Médiathèque Michel Sainte Marie le mai prochain. Médiathèque Mérignac 19 Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Centre ville Gironde

