Rencontre avec Pierre Jourde Aix-en-Provence, 14 avril 2022, Aix-en-Provence.

Rencontre avec Pierre Jourde Villa Acantha 9 Avenue Henri Pontier Aix-en-Provence

2022-04-14 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-14 20:30:00 20:30:00 Villa Acantha 9 Avenue Henri Pontier

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Pierre Jourde est l’un de nos écrivains les plus remarquables. Auteur de romans, de récits, de poèmes, il y explore avec profondeur et sensibilité la noirceur de

l’homme, la tentation du mal, le désir d’ailleurs, le deuil ou encore l’amour pour sa terre d’origine, l’Auvergne Intellectuel profondément attaché à la liberté de penser, il est aussi connu pour être un critique intraitable qui ne ménage pas ses coups contre les hypocrisies de notre société, la pseudo littérature ou bien les menaces que de nouvelles formes de censures morales font peser sur l’espace public et la culture. Autant de facettes qui font de lui une figure complexe du paysage littéraire et intellectuel français.

Écrivain, universitaire et critique, Pierre Jourde est connu pour ses pamphlets littéraires et ses essais sur la littérature moderne, dont La Littérature sans estomac (2002) et La Littérature monstre : essai sur la modernité littéraire (2008). Il a également signé plusieurs romans et récits aux éditions Gallimard, comme Le Maréchal absolu (2012), La Première Pierre (2013), Winter is coming (2017) et Le Voyage du canapé-lit (2019). Son dernier ouvrage s’intitule La Tyrannie vertueuse.

L’Atelier de la langue française aura le plaisir de recevoir Pierre Jourde, à la villa Acantha

Villa Acantha 9 Avenue Henri Pontier Aix-en-Provence

