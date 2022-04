Rencontre avec Pierre Hurmic, Lucile Schmid et Thierry Germain Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Rencontre avec Pierre Hurmic, Lucile Schmid et Thierry Germain Station Ausone, 9 mai 2022, Bordeaux. Rencontre avec Pierre Hurmic, Lucile Schmid et Thierry Germain

Station Ausone, le lundi 9 mai à 18:00

En partenariat avec la Fondation Jean Jaurès. Rendez-vous à la Station Ausone. Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/wF4Tlj6](https://cutt.ly/wF4Tlj6) A partir de l’exemple de Bordeaux, une réflexion polyphonique mêlant témoignages, points de vue et analyses sur la ville du futur. Les problématiques de l’environnement, de la participation politique, de l’inclusivité, de l’innovation, sont notamment abordées. ©Electre 2022 La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Venez rencontrer Pierre Hurmic, Lucile Schmid et Thierry Germain à l’occasion de la sortie de “Cahier de tendances : Bordeaux” aux Editions de l’Aube. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T18:00:00 2022-05-09T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Station Ausone Adresse 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Station Ausone Bordeaux Departement Gironde

Station Ausone Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Rencontre avec Pierre Hurmic, Lucile Schmid et Thierry Germain Station Ausone 2022-05-09 was last modified: by Rencontre avec Pierre Hurmic, Lucile Schmid et Thierry Germain Station Ausone Station Ausone 9 mai 2022 bordeaux Station Ausone Bordeaux

Bordeaux Gironde