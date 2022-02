Rencontre avec Pierre-Henri Castel Station Ausone, 14 mars 2022, Bordeaux.

Rencontre avec Pierre-Henri Castel

Station Ausone, le lundi 14 mars à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/CPiZee4](https://cutt.ly/CPiZee4) “Relisant Anna Freud, Melanie Klein et Donald Winnicott et croisant leur pratique avec l’ethnologie, c’est en philosophe que le psychanalyste s’interroge sur le traitement psychologique des enfants. Prônant le défrichage de leur monde et le retour à leur univers, il réfute la conception dominante sur les difficultés des enfants et les soins qu’ils exigent. ” ©Electre2022 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe vaccinal et port du masque obligatoires.

Venez rencontrer Pierre-Henri Castel à l’occasion de la sortie de son livre « Mais pourquoi psychanalyser les enfants ? » aux éditions du Cerf.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



