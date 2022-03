Rencontre avec Pierre di Sciullo Bibliothèque Germaine Tillion, 26 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 15h00 à 16h30

gratuit

Dans le cadre de l’exposition “L’écriture devient motif” proposée à la bibliothèque Germaine Tillion par le Fonds d’art contemporain- Paris collections, vous êtes invités à rencontrer le graphiste, typographe et dessinateur de lettres Pierre di Sciullo

Pierre di Sciullo est un graphiste, typographe et dessinateur de lettres. Il a créé en 1983 la revue Qui ? Résiste, sorte de manuel dans lequel il expérimente des procédés littéraires et graphiques à base de collage, citation et détournement. Dans la série N’importenawak, publié en 2007 dans le numéro 12 de la revue Qui? Résiste, il s’est inspiré du débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy de la campagne de l’élection présidentielle de 2007. Il s’inspire d’autres échanges entre personnalités politiques qu’il transforme en “joyeux n’importe quoi”; Par le dessin de ces mots, il met en avant leur caractère risible. Six sérigraphies de cette série sont exposées ainsi que d’autres publications de Pierre di Sciullo. Au cours d’une rencontre informelle, l’artiste expliquera sa démarche et son travail.

Dans le cadre de l’exposition L’écriture devient motif proposée par le Fonds d’art contemporain du 8 mars au 30 avril.

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schloesing Paris 75016

6 : Trocadéro (Paris) (270m) 32 : Scheffer (Paris) (127m)



2022-03-26T15:00:00+01:00_2022-03-26T16:30:00+01:00

