Rencontre avec Pierre Assouline Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Rencontre avec Pierre Assouline Station Ausone, 14 avril 2022, Bordeaux. Rencontre avec Pierre Assouline

Station Ausone, le jeudi 14 avril à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/QSYyNRG](https://cutt.ly/QSYyNRG) “En février 1932, Jacques-Marie Bauer, le narrateur, un libraire spécialisé en ouvrages de bibliophilie, embarque pour la croisière inaugurale du Georges Philippar, un paquebot neuf au luxe inouï reliant Marseille à Yokohama. En première classe, il côtoie des personnalités de l’époque. Avec l’arrivée de passagers allemands, des camps ennemis se forment. Puis un incendie provoque le naufrage.” ©Electre 2022 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Crédit photo ©F. Mantovani

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Venez rencontrer Pierre Assouline à l’occasion de la sortie de son livre “Le paquebot” aux éditions Gallimard. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T18:00:00 2022-04-14T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Station Ausone Adresse 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Station Ausone Bordeaux Departement Gironde

Station Ausone Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Rencontre avec Pierre Assouline Station Ausone 2022-04-14 was last modified: by Rencontre avec Pierre Assouline Station Ausone Station Ausone 14 avril 2022 bordeaux Station Ausone Bordeaux

Bordeaux Gironde