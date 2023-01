Rencontre avec Pierre Adrian Bibliothèque Charlotte Delbo, 11 mars 2023, Paris.

Le samedi 11 mars 2023

de 18h00 à 20h00

. gratuit sous condition

Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires, par téléphone ou courriel.

Août était le mois qui ressemblait le plus à la vie…

L’auteur vient présenter son dernier roman « Que reviennent ceux qui sont loin« , édité chez Gallimard.

Après quelques années d’errance, qui l’ont éloigné des siens, un jeune homme revient le temps d’un été à la « Grande maison ». Le narrateur renoue avec les rituels de l’enfance : la plage, les pique-niques, la fête du port, les virées à vélo. Cousins, oncles, tantes et neveux semblent jouer la même partition. Tout paraît immuable et rassurant et pourtant tout a changé…

Avec beaucoup de justesse et une lucidité douloureuse Pierre Adrian écrit ici le roman de la nostalgie et de la certitude que nous avons été heureux.

Comment une écriture parvient à ce point à toucher au plus près au tragique et à la l’amour de la vie est une question à laquelle cette rencontre pourra tenter de répondre.

Bibliothèque Charlotte Delbo 2, passage des Petits Pères 75002 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-charlotte-delbo-1664 01 53 29 74 30 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/ https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/ https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-charlotte-delbo-1664

Gallimard Pierre Adrian