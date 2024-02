Rencontre avec Philippe Gonin Voyage en Livres Salle des Fêtes La Clayette, samedi 13 avril 2024.

Rencontre avec Philippe Gonin Voyage en Livres Salle des Fêtes La Clayette Saône-et-Loire

Philippe Gonin évoquera son dernier livre, paru en novembre 2023, « Notes ultimes Des musiciens et la mort ».

Philippe Gonin est maître de conférences à l’Université de Bourgogne, musicologue spécialiste des musiques actuelles et de l’analyse de la relation image/son dans le cinéma, responsable du Master Musicologie de la création et de la performance, et directeur adjoint des Éditions Universitaires de Dijon.

Ses travaux portent sur le rock des années 1960 à 1980 et s’intéressent en particulier au processus de création et à la question du statut de l’œuvre musicale rock ainsi qu’aux relations entre musique et cinéma. Il est aussi compositeur, guitariste et arrangeur.

Il a publié des ouvrages consacrés à Pink Floyd et The Cure, mais aussi sur Serge Gainsbourg, Magma, Led Zeppelin, The Beatles, Hendrix… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-14

Salle des Fêtes 80 Rue Lamartine

La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté le-petit-rameur@laposte.net

L’événement Rencontre avec Philippe Gonin Voyage en Livres La Clayette a été mis à jour le 2024-02-27 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais