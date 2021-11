Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde Rencontre avec Philippe Descola Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rencontre avec Philippe Descola Station Ausone, 7 décembre 2021, Bordeaux. Rencontre avec Philippe Descola

Station Ausone, le mardi 7 décembre à 18:00

>>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/HTzYs5O](https://cutt.ly/HTzYs5O) “La manière dont l’individu perçoit visuellement le monde est déterminée par son éducation et sa sensibilité mais aussi par son appartenance à l’une des quatre régions de l’archipel ontologique défini par l’auteur : animisme, naturalisme, totémisme ou analogisme. Il livre dans cet essai les fondements théoriques d’une anthropologie de la figuration.” ©Electre 2021 >>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat. Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Venez rencontrer Philippe Descola à l’occasion de la sortie de son livre “Les formes du visible : une anthropologie de la figuration” aux éditions du Seuil. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

