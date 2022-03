Rencontre avec Philippe Desan et Jean Balsamo Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Rencontre avec Philippe Desan et Jean Balsamo Station Ausone, 13 avril 2022, Bordeaux. Rencontre avec Philippe Desan et Jean Balsamo

Station Ausone, le mercredi 13 avril à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/WSAClmS](https://cutt.ly/WSAClmS) “49 contributions transdisciplinaires sur Montaigne et son oeuvre visant à rendre hommage aux travaux du professeur Desan. Les rapports de l’humaniste avec la communauté juive de Rome, ses réflexions sur la guerre civile et le scepticisme, les métaphores dans le Journal de voyage et sa réception par Germaine de Staël ou Frederik Thorkelin sont au nombre des thèmes abordés.” ©Electre2022 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Venez rencontrer Philippe Desan et Jean Balsamo autour du livre “Global Montaigne : mélanges en l’honneur de Philippe Desan” aux éditions Classiques Garnier. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T18:00:00 2022-04-13T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Station Ausone Adresse 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Station Ausone Bordeaux Departement Gironde

Station Ausone Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Rencontre avec Philippe Desan et Jean Balsamo Station Ausone 2022-04-13 was last modified: by Rencontre avec Philippe Desan et Jean Balsamo Station Ausone Station Ausone 13 avril 2022 bordeaux Station Ausone Bordeaux

Bordeaux Gironde