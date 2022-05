Rencontre avec Philippe de Georges Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rendez-vous à la Station Ausone. L’expérience analytique a plus de 120 ans et Lacan est mort il y a 40 ans. L’expérience dure en changeant chaque jour. Chaque jour, pour et par chaque analyste et chaque analysant, elle s’invente. C’est un livre qui s’écrit pas à pas et qui ne cesse de nous offrir des surprises. Nous tâcherons d’en parler ensemble. Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. En partenariat avec l’ACF dans le cadre du séminaire des échanges, venez rencontrer Philippe de Georges autour du thème : “Notre praxis de la psychanalyse : états des lieux” Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

