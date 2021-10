Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Rencontre avec Philip Venables Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontre avec Philip Venables Philharmonie de Paris, 16 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 16 décembre 2021

de 19h à 20h15

gratuit

Les RENCONTRES invitent un ou plusieurs artistes, auteurs ou personnalités du monde intellectuel, à s’exprimer sur un sujet artistique ou une problématique culturelle, puis à échanger avec le public. A l’occasion de la programmation de “4.48 Psychosis”, une co-production Festival d’Automne à Paris, Ensemble Intercontemporain et Philharmonie de Paris, Arnaud Merlin s’entretient avec le compositeur. Après des études de musique à la Sorbonne (Paris-IV) et au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris – où il obtient les prix d’histoire de la musique et d’esthétique –, Arnaud Merlin se destine au journalisme en collaborant, à partir de 1985, au Monde de la Musique et à Jazz Hot. Co-auteur avec Franck Bergerot de L’Epopée du Jazz (Découvertes / Gallimard, 1991), journaliste à Jazzman de 1992 à 2004, Arnaud Merlin est producteur à France Musique depuis 1996. Il présente le concert du mercredi, alternant les directs des formations musicales de Radio France et les créations dans le domaine de la musique d’aujourd’hui. Dans le cadre du Carrefour de la Création, il produit chaque dimanche un concert d’archives de musique contemporaine. Enfin, depuis janvier 2015, il programme la saison Jazz sur le vif au studio 104 de la Maison de la Radio. Lieu : Amphithéâtre – Cité de la musique Animations -> Conférence / Débat Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

