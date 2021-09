Villenave-d'Ornon Médiathèque d'Ornon Gironde, Villenave d'Ornon Rencontre avec Perrine Austry Médiathèque d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Rencontre avec Perrine Austry Médiathèque d’Ornon, 18 septembre 2021, Villenave-d'Ornon. Rencontre avec Perrine Austry

Médiathèque d’Ornon, le samedi 18 septembre à 16:00

La médiathèque d’Ornon reçoit Perrine Austry, dans le cadre de la sortie de son roman “Rouge fusion”. —————————————————————————————————– ### Une occasion pour les lecteurs de venir partager un moment autour de l’écriture. Rouge fusion est paru aux éditions Jets d’encre, une histoire d’amour qui en surprendra plus d’un. Une rencontre avec l’auteure qui restera pour chacun un moment rare et intense. L’auteure villenavaise vous présente son 1er roman Médiathèque d’Ornon 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Médiathèque d'Ornon Adresse 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Médiathèque d'Ornon Villenave-d'Ornon