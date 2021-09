Rencontre avec Pépite écrin & le Start-up Challenge – Étudier, Entreprendre et pourquoi pas les 2 ? IUT RODEZ, 5 octobre 2021, Rodez.

IUT RODEZ, le mardi 5 octobre à 12:30

**Étudiants – jeunes diplômés, vous êtes intéressés par l’entrepreneuriat, vous avez des idées, des projets ?** **Alors n’attendez plus et exprimez vos envies, adoptez l’esprit d’entreprendre et révélez-vous !** **Pépite écrin :** Le dispositif Pépite ECRIN vous permet de concrétiser vos projets et de développer des compétences utiles pour votre insertion professionnelle à travers : * Des modules de formation * Du tutorat & experts * Des mises en réseau & événements * Une substitution de stage pour travailler sur son projet Découvrez les deux parcours d’accompagnement : * **Parcours Découverte : Le statut national Étudiant entrepreneur (SNEE),** Ce parcours vous donne accès à un module par mois et il vous permet de travailler sur votre profil d’entrepreneur, de prendre connaissance des étapes de la création d’un projet et de découvrir l’écosystème entrepreneurial. * **Parcours Émergence : Le diplôme universitaire Étudiant-entrepreneur (D2E)**, Ce parcours de formation et d’accompagnement spécifique vous aide à monter en compétence et favoriser l’émergence d’un projet grâce à un module par semaine, du tutorat et des événements clés. Tous les ans plus de 350 étudiants sont accompagnés dans leur démarche entrepreneuriale même si vous n’avez pas encore d’idées bien précises mais que vous pensez que l’entrepreneuriat est fait pour vous, maintenant ou plus tard, c’est possible. N’attendez plus et rejoignez la communauté d’étudiants entrepreneurs ! Plus d’informations sur notre site : [[https://lnkd.in/dvSDfvX](https://lnkd.in/dvSDfvX)](https://lnkd.in/dvSDfvX) écrivez-nous : [[ecrin@univ-toulouse.fr](mailto:ecrin@univ-toulouse.fr)](mailto:ecrin@univ-toulouse.fr) suivez-nous : [[https://www.linkedin.com/in/p%C3%A9pite-%C3%A9crin/](https://www.linkedin.com/in/p%C3%A9pite-%C3%A9crin/)](https://www.linkedin.com/in/p%C3%A9pite-%C3%A9crin/) **Start-up Challenge du 21 au 23 janvier 2022 :** Le Startup Challenge Rodez agglomération est l’occasion unique pour les futurs créateurs d’entreprises de tester, structurer et faire évoluer leur idée en un week-end. Vous n’avez pas d’idées mais des envies d’ailleurs ? Rejoignez un porteur de projet en tant qu’équipier et apportez vos compétences ! Dans tous les cas, participer au Startup Challenge Rodez agglomération vous permettra de : * Vous familiariser avec le monde de l’entrepreneuriat, * Apprendre de nouvelles méthodes de travail, * Mettre en pratique vos compétences et enrichir votre CV, * Élargir votre réseau, Le tout dans une ambiance positive et pleine d’énergie grâce à un panel de coaches experts en innovation, design, business model… C’est gratuit, ouvert à tous. Une expérience unique et formatrice ! En récompense des dotations de 500€ à 2000 € et la possibilité de pouvoir intégrer l’incubateur de Rodez Agglomération et bénéficier d’un accompagnement complet. Venez tester et prototyper votre idée grandeur nature, recruter votre équipe et défendre votre modèle devant un jury d’experts professionnels. Plus d’informations par mail auprès de Karim GUENDOUZI : _[[Karim.GUENDOUZI@rodezagglo.fr](mailto:Karim.GUENDOUZI@rodezagglo.fr)](mailto:Karim.GUENDOUZI@rodezagglo.fr)_ >> Le 5 octobre de 12h30 à 13h00 et de 13h00 à 13h30 à l’IUT de Rodez pour un temps d’échanges afin de vous présenter les opportunités autour de l’entrepreneuriat et répondre à toutes vos questions ! Révélez votre potentiel, renforcez votre capacité d’initiative, éveillez votre esprit d’entreprendre, et devenez acteur.trice de votre avenir.

Entrée avec l’IUT

Rendez-vous le 5 octobre à l’IUT de Rodez de 12h30 à 13h et de 13h à 13h30 !

IUT RODEZ 50 Av. de Bordeaux, 12000 Rodez Rodez Aveyron



