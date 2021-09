Rencontre avec Paul Lynch Centre culturel Irlandais, 7 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 7 septembre 2021

de 19h30 à 21h

gratuit

Deux pêcheurs sud-américains, Hector et Bolivar, dérivent en pleine mer après une tempête… Un récit de survie aussi lyrique qu’intense, raconté par l’un des écrivains les plus doués de sa génération.

Unanimement loués par la presse et largement plébiscités par les lecteurs, les trois premiers romans de Paul Lynch – Un ciel rouge, le matin (2014), La neige noire (2015) et Grace (2019) – lui valent d’être aujourd’hui reconnu comme l’un des grands noms des lettres contemporaines. Au-delà de la mer, qui paraît aux éditions Albin Michel, s’inspire d’une histoire aussi vraie qu’extraordinaire. Quelque part en Amérique du Sud, Bolivar, un pêcheur à la déontologie douteuse, convainc le jeune Hector de prendre la mer avec lui malgré l’annonce d’une tempête. Tous deux se retrouvent vite à la merci des éléments, prisonniers de l’immensité de l’océan Pacifique. Unis par cette terrifiante intimité forcée et sans issue, ils se heurtent aux limites de la foi et de l’espoir, à l’essence de la vie et de la mort, à leur propre conscience… Dans un face-à-face d’une intensité spectaculaire, Paul Lynch, de son écriture aussi puissante que lumineuse, explore la condition humaine avec une force digne d’Hemingway ou de Camus.

« Au-delà de la mer est effrayant mais magnifique. » (The Guardian)

« Un huis clos maritime, intime et redoutable » (Livres Hebdo)

Centre culturel Irlandais 5 rue des Irlandais Paris 75005

Rencontre avec Paul Lynch