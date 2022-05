RENCONTRE AVEC PAUL COUDSI, UN PIONNIER DE L’INFOGRAPHIE DANS L’HÉRAULT Montpellier, 10 juin 2022, Montpellier.

RENCONTRE AVEC PAUL COUDSI, UN PIONNIER DE L’INFOGRAPHIE DANS L’HÉRAULT Montpellier

2022-06-10 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-10 21:00:00 21:00:00

Montpellier Hérault

A l’occasion de la Semaine Internationale des Archives (6-10 juin), nous vous invitons à venir découvrir des films d’animation conservés dans nos fonds! nEn effet, Paul Coudsi présentera les films auxquels il a participé entre 1983 et 1992 en partie à Montpellier dans les studios du Vidéo Animation Languedoc (VAL) et Media 6, sur Graph 8 et Graph 9. Un petit buffet sera offert au public après la projection. Paul Coudsi est graphiste, illustrateur, réalisateur de produits multimedia et de jeux vidéo. Il a toujours travaillé en mêlant techniques nouvelles et traditionnelles, encres, couleurs et images numériques, cinéma d’animation traditionnel ou numérique, spectacle vivant et multimédia. nPlusieurs de ses courts-métrages d’animations connaissent un succès international et sont multi-primés. Il est notamment nominé aux Césars pour son film d’animation Stylo en 1989. A noter : Pendant toute la semaine internationale des Archives (6 -10 juin), nous avons préparés pour vous une exposition d’archives privées de Paul Coudsi en lien avec la fabrication des films projetés : dessins préparatoires, story-board, reportages photo, celluloïds, petits objets …

+33 4 67 67 37 22

A l’occasion de la Semaine Internationale des Archives (6-10 juin), nous vous invitons à venir découvrir des films d’animation conservés dans nos fonds! nEn effet, Paul Coudsi présentera les films auxquels il a participé entre 1983 et 1992 en partie à Montpellier dans les studios du Vidéo Animation Languedoc (VAL) et Media 6, sur Graph 8 et Graph 9. Un petit buffet sera offert au public après la projection. Paul Coudsi est graphiste, illustrateur, réalisateur de produits multimedia et de jeux vidéo. Il a toujours travaillé en mêlant techniques nouvelles et traditionnelles, encres, couleurs et images numériques, cinéma d’animation traditionnel ou numérique, spectacle vivant et multimédia. nPlusieurs de ses courts-métrages d’animations connaissent un succès international et sont multi-primés. Il est notamment nominé aux Césars pour son film d’animation Stylo en 1989. A noter : Pendant toute la semaine internationale des Archives (6 -10 juin), nous avons préparés pour vous une exposition d’archives privées de Paul Coudsi en lien avec la fabrication des films projetés : dessins préparatoires, story-board, reportages photo, celluloïds, petits objets …

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-05-12 par PIERRESVIVES