Rencontre avec Patrick Vincelet



2023-01-21 16:00:00 16:00:00 – 2023-01-21

Rencontre avec Patrick Vincelet autour de son livre L’autruche est trop lourde pour voler (Ed. Zinédi). L’autruche, certes, est un gros oiseau solide et puissant qui cache bien sa fragilité. L’adolescent, le jeune adulte, femme et homme en construction, ont de bonnes ressemblances avec ce curieux animal. Parades, immobilisme, réaction soudaine… tête dans le sable… ne pas voir ce qui fait peur, angoisses… trop-plein d’amour pour les siens… trop-plein de colères pour l’incompris… bec puissant qui serre et lance une pierre… propos crachés agressifs et colères… Tanguy… petits enfouis dans le sable… nid qu’on ne quitte pas… Les mauvaises routes sont indigestes, on s’étouffe, mais c’est tentant… l’oiseau avale tout et détale aussi vite…

L’auteur propose une lecture de réflexion, de recherche pour se comprendre et comprendre l’autre avec des conseils face aux dangers décrits. Il s’agit d’une étude à la portée de tous sur la psychologie de l’adolescence et du jeune âge adulte de 14 à 30 ans, sans concession, qui se lit sans retenue et qui remporte dans la presse nombre de commentaires élogieux.

Sur inscription.

Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche.

