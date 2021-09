Scaër Bibliothèque de Scaër Finistère, Scaër Rencontre avec Patrick Lebegue, auteur du livre “Manoirs de Scaër du XIIIe au XIXe siècle” Bibliothèque de Scaër Scaër Catégories d’évènement: Finistère

Bibliothèque de Scaër, le samedi 18 septembre à 17:00 présentation du pass sanitaire.

Rencontrez Patrick Lebegue à la Bibliothèque de Scaër afin de partager un moment d’échanges sur le livre « Manoirs de Scaër du XIIIe au XIXe siècle». Bibliothèque de Scaër Rue Louis Pasteur, 29390, Scaër Scaër Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T19:00:00

