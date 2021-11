Toulouse Centre des Cultures de l'Habiter [CCHa] Haute-Garonne, Toulouse Rencontre avec Patrick Bouchain, architecte, urbaniste Centre des Cultures de l’Habiter [CCHa] Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Rencontre avec Patrick Bouchain, architecte, urbaniste

Centre des Cultures de l'Habiter [CCHa], le samedi 27 novembre à 11:00

“A l’origine de toute création se trouve la rencontre” —————————————————— ### [_**En visioconférence**_](https://us02web.zoom.us/j/88145932092) L’idée que l’on tire nos créations et les idées qui vont transformer le monde du fond de soi-même est une illusion issue de l’idéalisme romantique. Qui a l’expérience de la création sait bien que tout naît de la rencontre avec l’autre, avec une matière, un monde qui lui résiste, lui répond, et que c’est de cette altérité que naissent toutes nos œuvres. C’est pourquoi Héraclite disait « _Ce qui est contraire est utile et c’est de ce qui est en lutte que nait la plus belle harmonie ; tout se fait par discorde._ » Vérité familière aux anciens de Grèce, comme de Chine, que nous avons depuis trop longtemps oubliée. Faire-Ville – Tél. 05 61 21 61 19 – [[contact@faire-ville.fr](mailto:contact@faire-ville.fr)](mailto:contact@faire-ville.fr) – [www.faire-ville.fr](http://www.faire-ville.fr)

Entrée libre

Centre des Cultures de l'Habiter [CCHa] 5 rue St Pantaléon, 31000 Toulouse

