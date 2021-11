Rencontre avec Patrice Mariolan Capbreton, 19 novembre 2021, Capbreton.

Rencontre avec Patrice Mariolan Librairie Le Vent Délire 5 Rue du Général de Gaulle Capbreton

2021-11-19 – 2021-11-19 Librairie Le Vent Délire 5 Rue du Général de Gaulle

Capbreton Landes Capbreton

Venez rencontrer l’artiste vendredi 19 novembre à partir de 18h30, pour un apéro-livre convivial et nature !

L’exposition a lieu du 10 novembre au 9 décembre.

Le mot des éditeurs :

Après de longs séjours en Pays de Loire et Charente Maritime, Patrice Mariolan a retrouvé ses Landes natales.

Sa proximité avec la nature et la photo ont affirmé son respect du vivant.

La lumière redessine à chaque instant le paysage, jamais à l’identique. Elle rythme la vie animale, actrice de cet enchantement quotidien.

Les oiseaux ont pris une place importante dans son travail photographique. Patrice est fasciné par les prouesses et la grâce de leur vol. Il a choisi le noir et blanc pour épurer l’image et conduire le regard à l’essentiel de l’attitude, du mouvement, de l’action.

Entrée libre

+33 5 58 97 24 95

Patrice Mariolan

Librairie Le Vent Délire 5 Rue du Général de Gaulle Capbreton

dernière mise à jour : 2021-11-15 par OTI LAS