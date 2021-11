Voiron Voiron Isère, Voiron Rencontre avec Patrice Gain et Laurine Roux Voiron Voiron Catégories d’évènement: Isère

Voiron Isère La 13ème édition du festival Livres à vous, vous invite à une rencontre croisée : l’écriture de la nature avec Patrice Gain et Laurine Roux, animée par Thierry Caquais. En partenariat avec l’Université Pour Tous de Voiron. Maison des associations 2 Place Stalingrad Voiron

