Rencontre avec Patrice Béghain et Michel Kneubühler Librairie Delamain, 23 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 23 novembre 2021

de 19h à 21h

gratuit

À l’occasion de la parution du livre “Dictionnaire historique du patrimoine” aux éditions Fage, Patrice Béghain et Michel Kneubühler viendront nous parler de leur passion pour le patrimoine. Au programme : présentation, échanges et signature ! Entrée libre Patrice Béghain et Michel Kneubühler proposent une synthèse inédite sur l’histoire et le développement du sentiment et de la conscience du patrimoine. Consacrées à des personnalités, des sites ou monuments, des institutions ou événements, ou encore à des notions ou des thématiques, ses 226 notices, riches de nombreuses citations et assorties de références bibliographiques, explorent les différentes étapes de l’investissement du champ social, politique et culturel par ce processus de patrimonialisation et constituent autant d’études de cas illustrant l’ancrage du patrimoine dans la société. Michel Kneubühler est chargé d’enseignement en politiques culturelles et longtemps impliqué dans l’organisation des Journées européennes du patrimoine, auteurs de plusieurs ouvrages dans ce domaine. Patrice Béghain est ancien directeur régional des affaires culturelles et ancien adjoint à la culture et au patrimoine de la Ville de Lyon. DÉCOUVRIR LE LIVRE ICI Animations -> Lecture / Rencontre Librairie Delamain 155 Rue Saint-Honoré Paris 75001

