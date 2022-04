Rencontre avec Pascal Quignard Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Rencontre avec Pascal Quignard Station Ausone, 27 avril 2022, Bordeaux. Rencontre avec Pascal Quignard

Station Ausone, le mercredi 27 avril à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/CDJKDfw](https://cutt.ly/CDJKDfw) “Au XVIIIe siècle, la virtuose Thullyn et le musicien Hatten sont amants. Au gré de leurs pérégrinations et de leurs carrières, ils se retrouvent à la cour de Vienne, à Paris et au bord de la mer, et croisent monsieur de Sainte-Colombe, Meaume et Marie Aidelle ou encore Jakob Froberger.” ©Electre 2022 >>>La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Venez rencontrer Pascal Quignard à l’occasion de la sortie de son livre “L’amour la mer” aux éditions Gallimard. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

