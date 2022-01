Rencontre avec Pascal Croci « Auschwitz, histoire d’une BD de l’indicible » – REPORTÉE Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes Hautes-Pyrénées DATE DE REPORT NON DÉFINIE À CE JOUR… Le musée ouvre ses portes en soirée pour une présentation de la bande dessinée Auschwitz de Pascal Croci parue en 2000, prix jeunesse de l’Assemblée nationale, à l’occasion de l’exposition temporaire « Raconter et représenter la Seconde Guerre mondiale. Littérature jeunesse et bande dessinée au service du devoir de mémoire ». Inspiré des témoignages de survivants du camp d’Auschwitz-Birkenau, cet ouvrage raconte l’histoire poignante de Kazik et Cessia, ancien déportés Yougoslaves.

L’adaptation brute des témoignages collectés est celle d’un auteur-dessinateur qui observe et retransmet les processus de déshumanisation et d’éradication au sein des camps nazis. L’histoire de ces crimes est servie par le trait précis, sec et bicolore de Pascal Croci. La nocturne (19h30-22h) et la rencontre avec P. Croci restent sous réserve de modifications, compte tenu de la situation sanitaire actuelle. > Réservation conseillée

> Le musée est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h / Fermé le week-end musee.deportation@mairie-tarbes.fr +33 5 62 51 11 60

