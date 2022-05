Rencontre avec Pan Daijing Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, 14 mai 2022, Bordeaux.

Rencontre avec Pan Daijing

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, le samedi 14 mai à 19:00

**// L’ACADÉMIE DES MUTANTES //** **Session d’écoute et conversation avec Pan Daijing, animée par Cédric Fauq** Pan Daijing est une artiste performeuse et compositrice chinoise établie à Berlin. Elle revient ici sur les dernières installations sonores conçues pour ses dernières expositions et performances à Hong Kong (2021), à Shangai (2021) et à Berlin (2020). C’est l’occasion de plonger dans le travail du son, des corps et de l’espace d’une artiste qui opère à la lisière de la musique expérimentale et de l’opéra. Pan Daijing invitera le public à écouter certains extraits des compositions discutées. ____________________ La rencontre se déroulera dans l’auditorium du Capc. Gratuit. ____________________ Contact et réservation : [[http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation](http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation)](http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation) 05 56 00 81 50 ____________________ Pour découvrir toute la programmation de L’Académie des Mutantes, rendez-vous sur [capc-bordeaux.fr](http://www.capc-bordeaux.fr/programme/lacademie-des-mutantes) !

Gratuit

// L’ACADÉMIE DES MUTANTES // Session d’écoute et conversation avec Pan Daijing, dans le cadre de L’Académie des Mutantes, nouveau festival de performances du Capc qui se tiendra du 6 au 22 mai 2022.

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:00:00