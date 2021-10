Rencontre avec Oxmo Puccino Station Ausone, 3 novembre 2021, Bordeaux.

Rencontre avec Oxmo Puccino

Station Ausone, le mercredi 3 novembre à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/mRtNB74](https://cutt.ly/mRtNB74) “Depuis que le soleil ne se lève plus, Rosie, 13 ans, craint pour la santé de son grand-père. Elle enfourche son vélo pour partir à la recherche de l’astre, mais l’entreprise est plus difficile que prévue. Sa route croise Noé, l’homme le plus riche du monde qui refuse de l’aider, de Crépuscule, un paria au grand coeur, de la belle Vénus, d’Aube, son ange gardien, et de bien d’autres. Premier roman.” ©Electre 2021 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires. Crédit photo ©Urban Mythology

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Venez rencontrer Oxmo Puccino à l’occasion de la sortie de son livre “Les réveilleurs de soleil” aux éditions JC Lattès.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T18:00:00 2021-11-03T19:30:00