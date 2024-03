Rencontre avec Olivier Rolin Librairie Page et Plume Limoges, jeudi 14 mars 2024.

Début : 2024-03-14T19:00:00+01:00 – 2024-03-14T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-14T19:00:00+01:00 – 2024-03-14T20:30:00+01:00

Un an après sa résidence d’écriture entre Limoges et Guéret, Olivier Rolin revient nous présenter le résultat de son travail ! Le récit-enquête Jusqu’à ce que mort s’ensuive (Gallimard, janvier 2024) lui a été inspiré par un court passage des Misérables. Olivier Rolin nous invite à participer à ses recherches et déambulations rêveuses sur les traces de ces personnages ayant existé, un ex-officier de marine et un jeune ouvrier partisan de Louis Blanc, de l’insurrection ouvrière à Paris en juin 1848 à leur duel fatal à Londres. Deux destins croisés éminemment romanesques !

Un partenariat Page et plume-Bfm.

Librairie Page et Plume 4 Pl. de la Motte 87000 Limoges Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

©Francesca Mantovani Éditions Gallimard