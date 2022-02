Rencontre avec Olivier Morin Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère Drôme Suite au concours photo organisé par la médiathèque sur le thème du sport, annonce des résultats et rencontre avec Olivier Morin grand photo-reporter sportif.

TERRE DE JEUX 2024 sosportconcoursphoto@valenceromansagglo.fr +33 4 75 72 79 70 https://mediatheques.valenceromansagglo.fr/ Rue Sabaton Médiathèque Simone de Beauvoir Romans-sur-Isère

