Rencontre avec Olivier Liron et atelier lecture à voix haute Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, jeudi 21 mars 2024.

Olivier Liron sera en résidence d’écriture à Mortagne avec La lanterne des écrivains pendant un mois à partir du 9 mars.

Olivier Liron est écrivain et poète, normalien et agrégé d’espagnol, HPI et Asperger. Son travail interroge l’enfance et la différence, la question des origines sociales ou encore les masculinités contemporaines. Il écrit des recueils de poèmes, des performances pour la scène et le théâtre, puis quatre romans et récits.

À 25 ans, il fut sacré Super champion dans l’émission « Questions pour un champion » et devient le plus jeune vainqueur de toute l’histoire du jeu télévisé.

Il proposera lors de cette rencontre des lectures à haute voix issues de ces livres. Bibliothécaires et usagers seront également invités à faire des lectures.

Un pot convivial et une séance de dédicaces autour de ses derniers livres* seront proposés à l’issue.

* « Le Livre de Neige », Éditions Gallimard, 2022; Folio (Gallimard), octobre 2023 / « La Stratégie de la sardine », 2023, Robert Laffont.

Rencontre-atelier animée par Claire Jeantet, présidente de l’association.

2024-03-21 18:00:00

Place du Général de Gaulle Médiathèque

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie

