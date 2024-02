Rencontre avec Olivier Carl Dambach-la-Ville, vendredi 16 février 2024.

Nous avons le plaisir de vous convier à une soirée en compagnie du vigneron du mois Olivier Carl, passionné et talentueux. Préparez-vous à découvrir l’univers fascinant des vins naturels et oxydatifs.



Lors de cette soirée, Olivier Carl partagera avec vous sa passion pour ces vins authentiques et singuliers. Il nous fera voyager à travers son vignoble, nous dévoilant les secrets de sa production artisanale et les subtilités de ses vins qui reflètent si bien leur terroir.



Entrée libre réservation conseillée0 EUR.

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16 22:00:00

2 rue du Bernstein

Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est contact@latelierw.alsace

L’événement Rencontre avec Olivier Carl Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de tourisme du pays de Barr