Rencontre avec Olivier Afonso et Chico à la bibliothèque Benoîte Groult Bibliothèque Benoîte Groult, 7 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 07 juin 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

La bibliothèque est heureuse d’accueillir les auteurs de la bande dessinée “Les Portugais”, dans le cadre de la saison France-Portugal. Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte Paris 75014

Contact : 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ BD;Conférence;Littérature

