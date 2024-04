Rencontre avec Olivia Gesbert et Éric Rochant Station Ausone Bordeaux, jeudi 25 avril 2024.

Jeudi 25 avril, 18h00

Cinéaste et créateur de la série « Le bureau des légendes », Eric Rochant propose un article passionnant sur l’adaptation des romans en série dans la mythique revue NRF qui fait peau neuve, sous la direction d’Olivia Gesbert, sa rédactrice en chef.

La NRF réunit les plus grands auteurs de la littérature contemporaine dans un ensemble de textes inédits sur l’époque. Lancée en 1908 la NRF paraît désormais quatre fois par an, avec chaque saison un nouveau numéro et de grandes voix d’écrivains pour lire le monde.

Rendez-vous à la Station Ausone.

Retrouvez la revue : https://urls.fr/tE9xCx

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

