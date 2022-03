Rencontre avec nos frères et sœurs ukrainiens Église du Saint-Esprit Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église du Saint-Esprit, le dimanche 3 avril à 18:00 Venez participer à la messe à la cathédrale Saint Volodymyr le Grand. Toute la liturgie, de rite gréco-catholique, sera en français. Rendez-vous à 18h devant notre église Église du Saint-Esprit 186 avenue Daumesnil, 75012 Paris Paris Quartier des Quinze-Vingts

2022-04-03T18:00:00 2022-04-03T20:00:00

