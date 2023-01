Rencontre avec Noémie PRIVAT Valence Valence Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Rencontre avec Noémie PRIVAT Valence, 2 février 2023, Valence Valence. Rencontre avec Noémie PRIVAT Ecole supérieure d’art et de design (ESAD) PLACE DES BEAUX ARTS Valence Drôme PLACE DES BEAUX ARTS Ecole supérieure d’art et de design (ESAD)

2023-02-02 14:00:00 14:00:00 – 2023-02-02 17:00:00 17:00:00

PLACE DES BEAUX ARTS Ecole supérieure d’art et de design (ESAD)

Valence

Drôme Valence Dans le cadre de l’ARC « AIRE DE JEU », Raphaëlle VERMEIL et Sylvie GARRAUD, enseignantes aux ateliers publics de l’ÉSAD •Valence ont invité Noémie PRIVAT pour une présentation/rencontre dans la salle des Ateliers Publics Enfants. sandie.picca@esad-gv.fr +33 4 75 79 24 29 https://www.esad-gv.fr/ PLACE DES BEAUX ARTS Ecole supérieure d’art et de design (ESAD) Valence

dernière mise à jour : 2023-01-24 par Agence d’Attractivité de la Drôme – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drôme Agence d'Attractivité de la Drôme - source : Apidae TourismeAgence d'Attractivité de la Drôme - source : Apidae TourismePLACE DES BEAUX ARTS Ecole supérieure d'art et de design (ESAD) Ville Valence Valence lieuville PLACE DES BEAUX ARTS Ecole supérieure d'art et de design (ESAD) Valence Departement Drôme

Valence Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence-valence/

Rencontre avec Noémie PRIVAT Valence 2023-02-02 was last modified: by Rencontre avec Noémie PRIVAT Valence Valence 2 février 2023 Drôme Ecole supérieure d'art et de design (ESAD) PLACE DES BEAUX ARTS Valence Drôme Valence Valence, Drôme

Valence Valence Drôme