Rencontre avec Nicolaz Le Corre Paimpont, 10 avril 2022, Paimpont.

Rencontre avec Nicolaz Le Corre La Porte des Secrets 1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont

2022-04-10 – 2022-04-10 La Porte des Secrets 1 Place du Roi Saint-Judicaël

Paimpont Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de son exposition “Les invisibles” à la Porte des Secrets, venez rencontrer Nicolaz Le Corre pour un moment d’échanges et de partage.

Amoureux des légendes bretonnes transmises par son grand-père dès son plus jeune âge, Nicolaz Le Corre a, durant de nombreuses années, illustré livres et souvenirs issus de la féérie. Il lui a fallu faire une pause et changer de thématique en créant le personnage de la truculente bigoudène Mam-Goz. Le voici de retour sur son domaine de prédilection ! Vous pourrez découvrir ses toutes dernières créations et ses personnages farfelus et biscornus, tout droit sortis de son dernier ouvrage édité par la Coop Breizh.

Gratuit _ accès libre.

+33 2 99 07 84 23 http://www.tourisme-broceliande.bzh/

La Porte des Secrets 1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont

