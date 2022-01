Rencontre avec Nicolas Mathieu Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rencontre avec Nicolas Mathieu Station Ausone, 9 février 2022, Bordeaux. Rencontre avec Nicolas Mathieu

Station Ausone, le mercredi 9 février à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/fIT40wf](https://cutt.ly/fIT40wf) « Hélène, bientôt 40 ans, a fait de brillantes études et a réussi sa carrière mais pourtant elle ressent un immense gâchis. Christophe, quant à lui, est resté dans la ville où il a grandi avec Hélène. Il aime faire la fête et passer du temps avec ses amis. Il croit encore que tout est possible. Hélène retourne dans sa ville natale. » ©Electre 2022 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires. Crédit photo ©Astrid di Crollalanza

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Venez rencontrer Nicolas Mathieu à l’occasion de la sortie de son livre « Connemara » aux éditions Actes Sud. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

