Rencontre avec Nicolas Mathieu
Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire
Nantes

Nantes

24 février 2022

Horaire : 18:30

Gratuit : oui Sur réservation au 02 40 48 68 79 ou à animations@librairiedurance.fr Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à la rencontre. La Librairie Durance reçoit Nicolas Mathieu, récompensé par le Prix Goncourt en 2018 pour « Leurs Enfants après eux », à l’occasion de la parution de son dernier roman, « Connemara ».La rencontre qui devait se dérouler à la librairie suscite un vif engouement, c’est pourquoi l’événement est déplacé à l’école des Beaux-Arts pour pouvoir vous accueillir en plus grand nombre. Vous êtes invités à venir écouter Nicolas Mathieu nous parler de son dernier livre dans lequel il fait le portrait de quarantenaires. Hélène et Christophe sont au mitan de leur vie et font face à leurs désillusions. Nicolas Mathieu nous raconte la perception du temps qui file et le désir de tout recommencer. La rencontre sera animée par Christelle Capo-Chichi. En partenariat avec le festival Atlantide et l’école des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire. Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

