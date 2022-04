RENCONTRE AVEC NICOLAS GAISLIN ET NATHALIE GRALL médiathèque Jean Levy Lille Catégories d’évènement: Lille

médiathèque Jean Levy, le samedi 14 mai à 17:00

Et si vous commenciez les festivités d’_Utopia_ (par lille3000) par la découverte du fabuleux livre d’artiste _Brekekekex_… Ce livre d’artiste édité à seulement 14 exemplaires par la maison d’édition “Le Rosier grimpant”, a rejoint les fonds patrimoniaux de bibliophilie contemporaine de la bmL en 2020. Son auteur et éditeur Nicolas Gaislin accompagné de l’illustratrice Nathalie Grall vous livreront tous les secrets de sa création. Pourquoi un livre consacré à la grenouille ? Comment a émergé l’idée ?… Pour prolonger ce moment d’échanges, plongez dans l’univers de Nathalie Grall à travers une exposition autour de la nature rêvée. La présentation sélectionnée par l’artiste elle-même, vous propose d’admirer quelques livres d’artistes conservés dans les collections patrimoniales de la bmL ainsi que des gravures prêtées exceptionnellement à cette occasion.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T18:30:00

