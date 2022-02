Rencontre avec Nicolas et Christophe, brasseurs haut-alpins pure mousse ! Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

On compte de nombreuses brasseries artisanales dans les Hautes-Alpes. Brunes, blondes, blanches ou ambrées, la gamme des bières des Hautes-Alpes est infinie, à l’image des richesses et savoir-faire traditionnels. Élément essentiel à leur fabrication, l’eau naturelle est la source de la réussite de ces bières qui se déclinent également avec des plantes aromatiques issues des montagnes locales comme le thym, le génépi, l’ortie ou la framboise aux noms parfois colorés (Tourmente, Dure à cuire…). Des bières dont certaines sont élaborées à 100 % dans le département avec de l’eau de source, de l’orge et du houblon cultivés sur place. Ces dernières années, le développement des brasseries artisanales ont réveillé les terroirs et les saveurs et donné une nouvelle dimension à la bière auprès d’amateurs en quête de qualité, de plaisir des sens, de diversité de goûts (orge, avoine, blé ou houblon) et de curiosité, avec des ingrédients nobles (malt, levures, céréales…), sans colorants ou biologiques. Une révolution dans les chopes. Une expérience originale et inédite à découvrir à l’occasion de plusieurs ateliers de brassage qui mettront en avant notamment des bières des Hautes-Alpes en version BIO mais aussi au comptoir du stand des Hautes-Alpes durant toute la durée du salon. -Atelier de brassage avec la Brasserie Artisanale de Serre-Ponçon (BASP) du 26 au 28 Février et à découvrir au comptoir du stand des Hautes-Alpes toute la semaine. [www.basp05.com](http://www.basp05.com) -Atelier de brassage avec la Brasserie La Bure (Dévoluy) du 1er au 3 Mars. [[https://www.facebook.com/brasserielabure/](https://www.facebook.com/brasserielabure/)](https://www.facebook.com/brasserielabure/) Vivez une expérience originale lors d’un atelier de brassage de bières des Hautes-Alpes. Une pure mousse montagnarde à découvrir dans toutes les versions. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

