RENCONTRE AVEC NICOLAS DRUART Médiathèque municipale Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne

RENCONTRE AVEC NICOLAS DRUART Médiathèque municipale, 6 avril 2022, Cornebarrieu. RENCONTRE AVEC NICOLAS DRUART

Médiathèque municipale, le mercredi 6 avril à 19:00

Très remarqué en 2021 avec l’Enclave, Nicolas DRUART récidive cette année avec Cinabre. Il viendra nous présenter son nouveau thriller toulousain Séance de dédicaces prévue à l’issue de la rencontre

sur inscription à la Médiathèque au 05 62 13 43 02

Séance dédicace Médiathèque municipale Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T19:00:00 2022-04-06T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cornebarrieu, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque municipale Adresse Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Ville Cornebarrieu lieuville Médiathèque municipale Cornebarrieu Departement Haute-Garonne

Médiathèque municipale Cornebarrieu Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cornebarrieu/

RENCONTRE AVEC NICOLAS DRUART Médiathèque municipale 2022-04-06 was last modified: by RENCONTRE AVEC NICOLAS DRUART Médiathèque municipale Médiathèque municipale 6 avril 2022 Cornebarrieu Médiathèque municipale Cornebarrieu

Cornebarrieu Haute-Garonne