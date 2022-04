Rencontre avec Nicolas d’Estienne d’Orves Librairie Saint-Pierre Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Rencontre avec Nicolas d’Estienne d’Orves Librairie Saint-Pierre, 2 avril 2022, Senlis. Rencontre avec Nicolas d’Estienne d’Orves

Librairie Saint-Pierre, le samedi 2 avril à 15:00

Résumé : La vie de Max Toppard reste une des énigmes les plus étranges de l’histoire du cinéma mondial. Aucun artiste n’a laissé dans son sillage tant de questions sans réponses. Pas un film, pas une interview, pas même une photographie n’atteste de son existence. Pourquoi ? Lorsqu’une jeune journaliste décide d’enquêter sur ce cinéaste, ses recherches réveillent des spectres de plus en plus menaçants : films interdits, acteurs fous, producteurs assassins. Seule certitude : le secret de Max Toppard est un secret qui tue. Rencontre avec Nicolas d’Estienne d’Orves à l’occasion de la parution de son roman Ce que l’on sait de Max Toppard publié aux Éditions Albin Michel. Librairie Saint-Pierre 1 Rue Saint-Pierre, 60300 Senlis Senlis Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T15:00:00 2022-04-02T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Librairie Saint-Pierre Adresse 1 Rue Saint-Pierre, 60300 Senlis Ville Senlis lieuville Librairie Saint-Pierre Senlis Departement Oise

Librairie Saint-Pierre Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Rencontre avec Nicolas d’Estienne d’Orves Librairie Saint-Pierre 2022-04-02 was last modified: by Rencontre avec Nicolas d’Estienne d’Orves Librairie Saint-Pierre Librairie Saint-Pierre 2 avril 2022 Librairie Saint-Pierre Senlis Senlis

Senlis Oise