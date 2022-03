Rencontre avec Nicolas Barral à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’évènement: île de France

Nicolas Barral est un dessinateur de bande-dessinée. Il est notamment connu pour avoir repris, en alternance avec le dessinateur Emmanuel Moynot, la série de bande-dessinée “Nestor Burma” . Lors de cette rencontre, Nicolas Barral évoquera sa dernière bande-dessinée intitulée “Sur un air de Fado” (Dargaud, 2021). Cette rencontre a lieu dans le cadre de la saison culturelle France-Portugal. Eté 1968, le Portugal vit sous la dictature de Salazar. Mais, pour celui qui décide de fermer les yeux, la douceur de vivre est possible sur les bords du Tage. C’est le choix de Fernando Pais, médecin à la patientèle aisée. Tournant la page d’une jeunesse militante tourmentée, le quadragénaire a décidé de mettre de la légèreté dans sa vie et de la frivolité dans ses amours. Un jour où il rend visite à un patient au siège de la police politique, Fernando prend la défense d’un gamin venu narguer l’agent en faction. Mais entre l’agent et le médecin, le gosse ne fait pas de distinguo. Et si le révolutionnaire en culottes courtes avait vu juste ? Si la légèreté de Fernando était coupable ? Le médecin ne le sait pas encore, mais cette rencontre fera basculer sa vie… Pour une fois seul aux commandes du dessin comme du scénario, Nicolas Barral se lance dans une évocation solaire et émouvante des années de dictature portugaise. Bibliothèque Andrée Chedid 36 rue Emeriau Paris 75015

